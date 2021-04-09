В Башкортостане задержали главу Илишевского района Ильдара Мустафина

Илишевский район | 09 апр 2021 | 09:17

В Башкирии задержали на рабочем месте главу Илишевского района Ильдара Мустафина по подозрению в превышении должностных полномочий.







Илишевский мэр будет находиться в правоохранительных органах 48 часов. А по истечении этих двух суток районному руководителю должны предъявить обвинение по ч.2 ст. 286 УК РФ, и избрать меру пресечения, или отпустить.Однако эксперты уверены, что через двое суток г-н Мустафин окажется под арестом, иначе не было смысла его задерживать по подозрению в совершении преступления.



Ильдара Мустафина, занимающего пост районного мэра с 2008 года, могут обвинить в разбазаривании муниципальных земель. По данным следствия, в 2012 году он распорядился отдать сельскохозяйственные наделы под строительство коттеджных поселков. По мнению следователей, таким образом илишевский мэр нанес районной казне ущерб в 3,1 млн рублей.



Так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности по этому факту истекли, Ильдар Иршатович мог отделаться легким испугом. Дело должны были прекратить по нереабилитирующим основаниям, но, вероятно, теперь у правоохранителей появились новые факты.

- Необходимости жестко задерживать Ильдара Мустафина не было, - полагают аналитики. – Он не скрывался и не собирался скрываться, сотрудничал со следствием по этому делу давно минувших дней. Похоже, что задержание районного главы – это демонстрация силы башкирскому Белому дому. Это, по сути, акция устрашения для местных чиновников, что неприкасаемых среди них нет.

Напомним, в республике это не первый районный глава, к которому появились вопросы у правоохранительных органов. Под следствием находится мэр Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин - ему тоже вменяют махинации с муниципальной землей. На днях прокуратура РБ потребовала освободить от должности «в связи с утратой доверия» главу Куюргазинского района – Юлая Ильясова, который, по данным надзорного ведомства, развел в мэрии семейственность, трудоустроив своего племянника и выдав супруге служебный автомобиль. Недавно лишился своего поста мэр Иглинского района Николай Самойленко. Он тоже может стать фигурантом уголовного дела. По версии правоохранителей, для г-на Самойленко предназначалась взятка в два млн рублей за выдачу местному предпринимателю лицензии на разработку карьера.



Также сегодня под домашним арестом находятся башкирские чиновники рангом повыше – следователи обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями вице-премьера правительства РБ Бориса Беляеваи министра строительства Рамзиля Кучарбаева. Как полагают следователи, обвиняемые совершили преступление в 2017 году, когда г-н Беляев занимал пост мэра Кумертау, а г-н Кучарбаев руководил управлением капитального строительства РБ. Тогда в поселке Маячном построили очистные сооружения, потратив 95 млн рублей, но они до сих пор не введены в эксплуатацию.









Между тем, наблюдатели отмечают, что большая часть уголовных дел, по которым будут отвечать высокопоставленные чиновники, «тянется из прошлого», когда республикой руководил Рустэм Хамитов.

- Так, в случае с Илишевским мэром речь идет о преступлении, связанном с землей и совершенном почти 10 лет назад, - говорят они. – Сегодня такое нарушение невозможно, так как все муниципальные земли теперь на учете у минземимущества. Сменивший Рустэма Хамитова глава Башкирии Радий Хабиров посчитал необходимым внести изменения в республиканский закон о земле и сформировать единый реестр участков, чтобы исключить именно такие злоупотребления.

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