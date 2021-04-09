Следователи рассказали, за что был задержан глава Илишевского района Ильдар Мустафин
Илишевский район | 09 апр 2021 | 14:01
Глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин подозревается в превышении должностных полномочий. Как пояснили в следкоме республики, чиновник, которого сегодня, 9 апреля, задержали силовики, совершил нарушения в распоряжениях с муниципальными объектами и земельными участками.
Как рассказали следователи, Мустафин в июле 2014 года заключил договор аренды земельного участка для строительства комплексного жилья площадью 13 гектаров. Спустя несколько месяцев он не расторг договор, нарушив земельное законодательство, разделил эту площадь на 66 участков под индивидуальную застройку. После он решил сдавать их в аренду на 49 лет по отдельности, теперь он заключил новые договора, а старый расторгнул.
По данным ведомства, сомнительные договоры были заключены с ООО «Ремонтно-техническое предприятие», а после компания передавала часть земель в субаренду. Также следователи подозревают, что Ильдар Мустафин провел махинации при передаче участков двум жителям Илишевского района. Чиновник нанес бюджету ущерб на сумму более трех миллионов рублей, а также нарушил права жителей, которые стояли в очереди на получение земельных участков и нуждались в улучшении жилищных условий.
Напомним, Ильдар Мустафин возглавляет администрацию Илишевского района Башкирии более 10 лет.