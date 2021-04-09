Следователи рассказали, за что был задержан глава Илишевского района Ильдар Мустафин

Илишевский район | 09 апр 2021 | 14:01

Глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин подозревается в превышении должностных полномочий. Как пояснили в следкоме республики, чиновник, которого сегодня, 9 апреля, задержали силовики, совершил нарушения в распоряжениях с муниципальными объектами и земельными участками.







Как рассказали следователи, Мустафин в июле 2014 года заключил договор аренды земельного участка для строительства комплексного жилья площадью 13 гектаров. Спустя несколько месяцев он не расторг договор, нарушив земельное законодательство, разделил эту площадь на 66 участков под индивидуальную застройку. После он решил сдавать их в аренду на 49 лет по отдельности, теперь он заключил новые договора, а старый расторгнул.



По данным ведомства, сомнительные договоры были заключены с ООО «Ремонтно-техническое предприятие», а после компания передавала часть земель в субаренду. Также следователи подозревают, что Ильдар Мустафин провел махинации при передаче участков двум жителям Илишевского района. Чиновник нанес бюджету ущерб на сумму более трех миллионов рублей, а также нарушил права жителей, которые стояли в очереди на получение земельных участков и нуждались в улучшении жилищных условий.





— Обвиняемый, в нарушение порядка передачи в собственность муниципальных земель, издал постановления о предоставлении в собственность двух участков общей площадью около 30 соток двум местным жителям, у которых они находились в аренде, за плату, равную десятикратному размеру земельного налога. При этом законных оснований для предоставления земель в собственность не имелось, поскольку на участках отсутствовали какие-либо объекты недвижимого имущества землепользователей, — пояснили следователи.









Материалы дела были переданы в Кировский райсуд Уфы для избрания меры пресечения. Заседание состоится сегодня в 14:00, об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, Ильдар Мустафин возглавляет администрацию Илишевского района Башкирии более 10 лет.





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