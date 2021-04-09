В «Башавтотрансе» нарушалось трудовое законодательство

Уфа | 09 апр 2021 | 15:48

В Уфе Гострудинспекция выдала предписание «Башавтотрансу» за многочисленные нарушения трудового законодательства по отношению к своим работникам. Об этом сообщили на официальном сайте Роструда по Башкирии.







В ходе проверки инспекторы обнаружили множество любопытных деталей. В частности, в трудовых договорах сотрудников указана ставка по тарифной сетке первого разряда в размере 3487 рублей, что противоречит отраслевому соглашению по автомобильному транспорту и городскому наземному пассажирскому транспорту до 2022 года. В котором указана ставка не ниже 12 130 рублей. Не был указан и размер доплаты за работу в ночное время.



Также сотрудники поведали и о многочисленных переработках. За один только январь 2021 года диспетчер предприятия переработала свою норму рабочих часов на год вперед. А водитель одного из автомобилей не видел отпуска целых два года, сотруднику с инвалидностью повезло чуть больше: его отпустили в ежегодный отпуск, но только на 28 дней вместо положенных ему по закону 30.



Два филиала предприятия попались на том, что не проводили в положенные сроки медицинский осмотр своих сотрудников. Теперь водителям предстоит пройти медкомиссию, прежде чем снова сесть за баранку.

Инспекторы выдали предприятию предписание об устранении выявленных нарушений, в противном случае руководству грозит административная ответственность.





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