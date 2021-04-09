В Башкирии суд отказал в аресте главы Илишевского района Ильдара Мустафина

Илишевский район | 09 апр 2021 | 17:15

В Кировском суде Уфы сегодня, 9 апреля, прошло заседание по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанного главы Илишевского района Ильдара Мустафина, передали в пресс-службе суда.







В сообщении уточняется, что суд отказал в удовлетворении ходатайства. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, Ильдара Мустафина задержали, сегодня по обвинению в превышении должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Следком Башкирии сообщил, что в июле 2014 года чиновник заключил договор аренды земельного участка на три года, однако спустя несколько месяцев без расторжения договора Мустафин издал постановление о разделении предоставленной в аренду земли на 66 отдельных участков и изменил их вид разрешенного использования на «для индивидуального жилищного строительства».

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Фото: пресс-служба Кировского суда