В Башкирии суд признал законной передачу земель у озера Кашкадан в Уфе под жилую застройку

Уфа | 09 апр 2021 | 17:38

Арбитражный суд Башкирии признал законной передачу земель у озера Кашкадан в Уфе под жилую застройку. Это следует из решения, опубликованного на сайте инстанции 5 апреля. Напомним, в конце 2020 года республиканская антимонопольная служба и городская прокуратура посчитали действия городских властей незаконными.







Исходя из материалов проверки УФАС выяснилось, что контракт между администрацией Уфы и собственником объекта, заключенный в 2015 году, предусматривал строительство на данной территории торгово-развлекательного комплекса. Через четыре года, в октябре 2019-го, когда истек срок аренды участка, планы застройщика поменялись и он захотел возвести вместо ТРК жилую многоэтажку. Администрация города выдала застройщику разрешение на строительство и передала ему земли без торгов.

Прокуратура и УФАС указывали на то, что действия мэрии противоречат закону о защите конкуренции, а также отметили, что разработанная городскими властями и застройщиком планировка противоречит генплану. Более того, в ведомствах заметили, что данная зона является рекреационной, поэтому строить здесь многоквартирные дома запрещено.



Однако арбитражный суд, удовлетворяя иск застройщика к прокуратуре и УФАС, указал, что данный объект располагается в общественно-деловой зоне, где жилая застройка разрешена. Также суд уточнил, что вид разрешенного использования территорий определяется на основании правил землепользования и застройки, а не генплана. Более того, суд установил, что владелец объекта имел право продлить аренду земли без торгов, так как на одном из участков находился недострой — тот самый ТРК.

— Суд решил заявление застройщика удовлетворить, признать представление прокурора Уфы и предупреждение УФАС незаконными, как несоответствующие федеральному закону «О защите конкуренции», — сказано в решении суда.









Суд постановил взыскать с УФАС и прокуратуры в пользу застройщика по 3000 рублей компенсации расходов на уплату госпошлины. У ведомств есть месяц на обжалование этого решения.





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Фото: соцсети