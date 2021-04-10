В Дюртюлинском районе мать троих детей лишили родительских прав

В Дюртюлинском районном суде 8 апреля приняли решение лишить родительских прав местную жительницу. Мать троих детей 9, 7 и 4 лет не следила за ними и фактически самоустранилась от воспитания, отмечается в сообщении пресс-службы.
В суд, как следует из опубликованной информации, обратились органы опеки, мотивировав свой иск тем, что подсудимая не следила за здоровьем своих детей, их духовным и психическим состоянием. Кроме того, как выяснилось, она злоупотребляет спиртным и не оказывает материальную помощь. Дети находятся в приюте с 2019 года.
Суд принял решение, принимая во внимание все эти факторы, лишить женщину родительских прав.