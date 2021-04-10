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В Дюртюлинском районе мать троих детей лишили родительских прав

В Дюртюлинском районе мать троих детей лишили родительских прав

Дюртюлинский район | 10 апр 2021 | 17:08

В Дюртюлинском районном суде 8 апреля приняли решение лишить родительских прав местную жительницу. Мать троих детей 9, 7 и 4 лет не следила за ними и фактически самоустранилась от воспитания, отмечается в сообщении пресс-службы. 

В суд, как следует из опубликованной информации, обратились органы опеки, мотивировав свой иск тем, что подсудимая не следила за здоровьем своих детей, их духовным и психическим состоянием. Кроме того, как выяснилось, она злоупотребляет спиртным и не оказывает материальную помощь. Дети находятся в приюте с 2019 года.

Суд принял решение, принимая во внимание все эти факторы, лишить женщину родительских прав. 

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Источник: gorobzor.ru

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