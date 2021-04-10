В Башкортостане министру ЖКХ Борису Беляеву продлили домашний арест

Уфа | 10 апр 2021 | 17:28

Заместителю премьер-министра Башкирии Борису Беляеву продлили арест. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Советского райсуда.







— 9 апреля было принято решение, что обвиняемый Борис Беляев остается под домашним арестом до 11 июня, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, Бориса Беляева задержали 25 февраля. Следователи подозревают его в злоупотреблении полномочиями. Ранее по этому делу задержали и другого министра — главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева, которого обвинили в том, что он, работая начальником ГКУ «Управление капитального строительства», принял незавершенные очистные сооружения у подрядчика. Сейчас Кучарбаев находится под домашним арестом. Сам Беляев, по информации силовиков, также знал, что объект непригоден к использованию, но ввел его в эксплуатацию.





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