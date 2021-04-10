Глава администрации Нуримановского района будет наказан за самоуправство

Нуримановский район | 10 апр 2021 | 21:52

Руководитель муниципалитета в Башкирии понесет административное наказание за самоуправство. А вот директора школы, которая расположена на территории муниципалитета, накажут по другой статье.







Оба фигуранта административных дел связаны одной историей. Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, в Нуримановском районе была проведена проверка по надлежащему соблюдению безопасности учащихся. Проверка затронула и филиал МБОУ СОШ в селе Павловка. Объект был построен, кстати, в рамках нацпроекта «Образование» в прошлом году.



И здесь при проверке были обнаружены нарушения установленных требований пожарной безопасности.

Пресс-служба прокуратуры РБ:



Несмотря на это, глава администрации района издал постановление об организации учебного процесса с декабря прошлого года. В этой связи руководитель муниципалитета привлечен к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). В отношении директора образовательного учреждения возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию).

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Также в адрес руководства муниципалитета выдано представление, по итогам его рассмотрения был установлен факт устранения нарушений. Сообщается, что объект снова работает.