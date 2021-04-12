В России введут новый штраф для водителей

| 12 апр 2021 | 20:11

В Российской Федерации с 1 июня начинают действовать новые поправки к ПДД. Наказывать штрафом будут водителей, которые ездят на зимней либо летней резине в неположенное для этого время.







«С июня по август запрещено пользоваться шипованной резиной. Требование распространяется на все виды транспорта. С декабря по февраль разрешено применение лишь зимней резины. Данное требование касается транспортных средств категории В», — говорится в пункте 5.5 приложения 8 к Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011, опубликованный на сайте судебных и нормативных актов РФ.



Штрафы для водителей будут выписывать по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей либо условий, при которых эксплуатация ТС запрещена». Наказание по ней будет составлять 500 рублей.

До этого появилась информация, что у водителей, неоднократно пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения либо устроивших ДТП, предлагают изымать машины в пользу государства. Проект поправок уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Речь идет о случаях, когда пьяный водитель спровоцировал ДТП или повторно в течение года сел за руль пьяным.





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