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В России одобрили закон о привилегиях для детей силовиков

В России одобрили закон о привилегиях для детей силовиков

| 14 апр 2021 | 20:54

Дети сотрудников органов внутренних дел и войск Национальной гвардии РФ получат преимущество при поступлении в ведомственные вузы, если успешно сдадут вступительные испытания. Соответствующий документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«[Для детей сотрудников силовых ведомств предоставляется] преимущественное право зачисления в вузы, подведомственные МВД России и Росгвардии, при условии успешного прохождения вступительных испытаний», — говорится в заключении комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Отмечается, что это возможно при прочих равных условиях детей силовиков с другими абитуриентами.

Согласно документу, льготы получат дети сотрудников Национальной гвардии и МВД РФ. Отмечается, что дети смогут пользоваться привилегиями, даже если их родители были уволены со службы в связи с болезнью, возрастом или выслугой лет.

Ранее соответствующий закон был рассмотрен депутатами Госдумы РФ. Особенности закона раскрыты в пояснительной записке к документу.

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Источник: ura.news

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