В Уфе пересмотрят приговор Владимиру Санкину, которого посадили за убийство педофила

Уфа | 17 апр 2021 | 18:31

Суд рассмотрит апелляцию защиты по делу Владимира Санкина, которого осудили за убийство педофила. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. Напомним, Санкин получил 8 лет колонии строгого режима. Главный следователь России Александр Бастрыкин позже потребовал пересмотреть дело.







— Судебное заседание суда апелляционной инстанции назначено на 26 апреля, — сообщили в объединенной пресс-службе судов.



Ранее адвокат Санкина обвинил уфимский суд в покровительстве педофилам. Напомним, инцидент произошел в январе 2020 года в районе стадиона Гастелло в Уфе. 33-летний Владимир Санкин подрался с 54-летним Владимиром Зайцевым, которого обвинили в домогательствах двое подростков 13 и 14 лет. После потасовки предполагаемый педофил скончался.

Санкин заявлял, что пытался спасти детей от домогательств, но следователи установили, что, хоть педофил и предлагал им за деньги показать гениталии, насильно их не удерживал и физического вреда не причинял.





Ранее сообщалось о том, что главный следователь России Александр Бастрыкин потребовал своих подчиненных еще раз изучить, как следователи из Башкирии обосновывали квалификацию действий Владимира Санкина, осужденного на 8 лет за убийство предполагаемого педофила.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram