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В Стерлитамаке 80 работников ЗАО «Промавтоматика» больше двух месяцев сидели без зарплаты

В Стерлитамаке 80 работников ЗАО «Промавтоматика» больше двух месяцев сидели без зарплаты

Стерлитамакский район | 19 апр 2021 | 11:44

Руководство ЗАО «Промавтоматика» задолжало своим рабочим свыше четырех миллионов рублей. Более 80 человек ожидали зарплату в течении двух месяцев.

Разрешить ситуацию удалось лишь после обращения в прокуратуру. В кратчайшие сроки на предприятии была проведена проверка. Информация о невыполнении руководством компании законных обязательств была подтверждена фактами. На основе полученных данных в отношении юридического лица и директора ЗАО было возбуждено административное дело.

Опираясь на соответствующую статью КоАП РФ, правоохранители призвали руководство к немедленному погашению долга, что и было сделано в полном объёме.

Благодаря вмешательству прокурора директору предприятия было вынесено специально представление. А права работников ЗАО «Промавтоматика» на сегодняшний день полностью восстановлены. Напомним, похожая ситуация некоторое время назад разыгралась и в Уфе. Тогда «Институт нефтехимпереработки РБ» не выплатил своим сотрудникам 2,8 млн рублей.

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Источник: proural.info

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