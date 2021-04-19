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В Илишевском районе руководство местного колледжа похитило 17 млн рублей

В Илишевском районе руководство местного колледжа похитило 17 млн рублей

Илишевский район | 19 апр 2021 | 15:13

Следком Башкирии сообщил, что в деле о хищении бюджетных средств организованной группой во главе с директором аграрно-технологического колледжа в Илишевском районе выявлены новые эпизоды. Делом занимается Дюртюлинский межрайонный следственный отдел. 

К настоящему моменту в отношении экс-директора учреждения и четверых бывших и одного действующего бухгалтера возбуждено пять уголовных дел. Все они подозреваются в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (3 и 4 ст. 159 УК РФ), а также служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, было похищено из бюджета в период с 2016 по 2019 год более 17 млн рублей, выделенных для стипендий и социальных выплат для обучающихся детей сирот, детей из малоимущих семей, а также с ограниченными способностями. 

Напомним, ранее в отношении фигурантов уголовного дела начали расследование из-за фиктивного контракта на поставку мяса для питания студентов. Уточняется, что директор внес ложные данные об исполнении заказа местным жителем. В действительности деньги были переданы его брату. СК расследует также  еще одно уголовное дело в отношении руководства колледжа. Их обвиняют в хищении 5 млн рублей, которые предназначались для детей-сирот.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: СК по Башкирии

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