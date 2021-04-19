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Семьи с детьми теперь смогут приобретать льготную ипотеку на строительство собственного дома

Семьи с детьми теперь смогут приобретать льготную ипотеку на строительство собственного дома

| 19 апр 2021 | 15:50

Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

«Теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка», — объясняется на сайте правительства. Претендовать на такую льготу могут семьи, где после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Также получить льготную ипотеку могут семьи с детьми-инвалидами.

При этом есть несколько обязательных условий, которые придется соблюсти семье. Во-первых, строить дом должны индивидуальные предприниматели или компании по договору подряда. Во-вторых, первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 15% от стоимости участка и строительства.

В зависимости от региона устанавливается максимальная сумма займа. В Москве и Петербурге это 12 миллионов рублей. На других территориях России — 6 миллионов. Разницу между рыночной ставкой и льготной банкам выплатит государство, объясняется в документе.

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Источник: ura.news

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