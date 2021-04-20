В Учалинском районе, после гибели растерзанного бродячими собаками мальчика, задержали главу сельсовета
Учалинский район | 20 апр 2021 | 11:36
В Учалинском районе задержан глава Сафаровского сельсовета. Следственный комитет предъявил ему обвинение по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, 56-летний чиновник, будучи высшим должностным лицом сельского поселения, игнорировал неоднократные обращения жителей села на стаи бродячих собак. Глава сельсовета не обращался с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района заключён договор, ни в саму администрацию района.
Халатность привела к тому, что 17 апреля стая безнадзорных собак напала на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьная. От полученных травм ребенок скончался на месте. Сестра растерзанного бродячими животными малыша прокомментировала случившееся. Следственный комитет Башкирии по факту гибели ребенка возбудил уголовное дело, Прокуратура начала проверку. За решение проблемы бродячих собак взялись депутаты башкирского парламента.