В Учалинском районе, после гибели растерзанного бродячими собаками мальчика, задержали главу сельсовета

Учалинский район | 20 апр 2021 | 11:36

В Учалинском районе задержан глава Сафаровского сельсовета. Следственный комитет предъявил ему обвинение по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».







По версии следствия, 56-летний чиновник, будучи высшим должностным лицом сельского поселения, игнорировал неоднократные обращения жителей села на стаи бродячих собак. Глава сельсовета не обращался с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района заключён договор, ни в саму администрацию района.



Халатность привела к тому, что 17 апреля стая безнадзорных собак напала на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьная. От полученных травм ребенок скончался на месте. Сестра растерзанного бродячими животными малыша прокомментировала случившееся. Следственный комитет Башкирии по факту гибели ребенка возбудил уголовное дело, Прокуратура начала проверку. За решение проблемы бродячих собак взялись депутаты башкирского парламента.





- В настоящее время глава сельсовета задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями изъята необходимая документация в администрации района и сельсовета, допрашиваются работники и жители села, продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России, - прокомментировали «Вестям» в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.

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