В Башкирии намерены обязать владельцев регистрировать животных

Уфа | 21 апр 2021 | 15:12

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии намерены внести в Госдуму инициативу об обязательной регистрации животных. Решение принято во время разбора причин, которые привели к гибели 4-летнего ребенка из-за нападения собак в селе Сафарово.







«Уже установлено, что большая часть нападавших собак не бездомные, у них есть хозяева – об этом говорят сами местные жители. Случившееся в Учалинском районе – цепь трагических случайностей, которые, однако, имеют под собой системное основание, существующее положение дел рано или поздно привело бы к трагедии», – отметил председатель парламента республики Константин Толкачев.



По его словам, причина в том, что люди сами берут и выкидывают животных на улицу, где те вынуждены искать себе пропитание и проявлять агрессию. Многие собаки, привел в пример Толкачев, сбиваются в стаи и живут в третьем поколении на улице, не воспринимая человека, как друга. Спикер отметил, что нынешняя система работы с животными не способна снизить количество собак на улицах, ни уменьшить их агрессию.

«Пока люди не перестанут выбрасывать своих животных, ситуация не изменится. Учитывая, что содержание только одной собаки в приюте обходится в сумму порядка 20 тысяч рублей в год, деньгами эту проблему не решить. Первопричина – это отсутствие ответственности людей за домашних питомцев. Мы в ближайшее время внесем в Государственную Думу законопроект, устанавливающий обязательную регистрацию домашних животных с целью их идентификации и учета. Это поможет решить ряд важных вопросов. В частности, облегчит поиск потерявшегося питомца, обеспечит возможность свободного путешествия с животным, поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное на улицу», – считает Толкачев.

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Фото: из архива newsbash.ru