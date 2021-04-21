В Башкирии намерены обязать владельцев регистрировать животных
Уфа | 21 апр 2021 | 15:12
Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии намерены внести в Госдуму инициативу об обязательной регистрации животных. Решение принято во время разбора причин, которые привели к гибели 4-летнего ребенка из-за нападения собак в селе Сафарово.
«Уже установлено, что большая часть нападавших собак не бездомные, у них есть хозяева – об этом говорят сами местные жители. Случившееся в Учалинском районе – цепь трагических случайностей, которые, однако, имеют под собой системное основание, существующее положение дел рано или поздно привело бы к трагедии», – отметил председатель парламента республики Константин Толкачев.
По его словам, причина в том, что люди сами берут и выкидывают животных на улицу, где те вынуждены искать себе пропитание и проявлять агрессию. Многие собаки, привел в пример Толкачев, сбиваются в стаи и живут в третьем поколении на улице, не воспринимая человека, как друга. Спикер отметил, что нынешняя система работы с животными не способна снизить количество собак на улицах, ни уменьшить их агрессию.