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В Уфе задержали 60 участников несанкционированной акции

В Уфе задержали 60 участников несанкционированной акции

Уфа | 21 апр 2021 | 21:28

В городе Уфе на площади имени Ленина задержали около 60 активистов, которые вышли на несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального.

Всего на несанкционированной протестной акции в столице Республики Башкортостан приняли участие порядка 400 человек. Согласно информации, все 60 задержанных были доставлены в отдел полиции № 1 МВД по республике на ул. Мушникова в микрорайоне Инорс.

Другие участники, порядка 300 человек, направились колонной в направлении центра города.

Напомним, демонстранты вышли на акцию поддержки Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии. До этого Алексей Навальный получил обвинительный вердикт и условный срок по делу компании «Yves Rocher», но в феврале нынешнего года суд пересмотрел дело и назначил реальный срок. Сотрудники службы исполнения наказаний предъявили ему многократные нарушения испытательного срока – как до нахождения на госпитализации, так и после. В конечном итоге суд заменил условный приговор настоящим и с учетом нахождения под домашним арестом назначил оппозиционеру заключение под стражу  в исправительной колонии на два с половиной года.

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