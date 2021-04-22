Прокурор Башкирии взял под личный контроль избиение активиста из Баймака

Баймакский район | 22 апр 2021 | 14:08

Прокурор Башкирии Владимир Ведерников взял на личный контроль ситуацию с избиением активиста из Баймака Ильдара Юмагулова. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Госсобрания РБ.



Вопрос о данном инциденте задал депутат Салават Рахматуллин, который попросил взять ситуацию под личный контроль прокурора.



- Это дело уже находится у нас на контроле и на моем личном, - ответил Владимир Ведерников.









Он также добавил, что знаком с обстоятельствами дела. В ходе расследования выяснится, связано ли нападение на Ильдара Юмагулова с его общественной деятельностью. Владимир Ведерников также заверил, что экоактивиста обеспечат надзором.

Напомним, 19 апреля на Ильдара Юмагулова напали трое неизвестных в масках и с битами. Результатом избиения стал перелом обеих ног и другие телесные повреждения. Минздрав оценивал его состояние как средней тяжести, при этом активист отказался от госпитализации. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Отметим, что Ильдар Юмагулов активно выступает против разработки золотодобывающих карьеров в Баймакском районе и очистных сооружении в Баймаке.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе обрушился мост через реку Шырды.





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Фото: скриншот видео