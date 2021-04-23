В Башкирии законодательно запретили продажу энергетиков подросткам

Уфа | 23 апр 2021 | 10:46

Накануне, 22 апреля, на заседании Государственного Собрания – Курултая РБ депутаты приняли законопроект, запрещающий продавать безалкогольные тонизирующие напитки несовершеннолетним. Нарушение будет наказываться административным штрафом.



Для граждан сумма выплаты составит от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, должностные лица должны будут отдать от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, а юридические лица – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение закона граждане заплатят от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей и юридические лица – от 200 тысяч до 250 тысяч рублей.







По мнению председателя Государственного Собрания – Курултая республики Константина Толкачева, данные меры должны снизить риски возникновения у молодых людей проблем с пищеварением и сердечно-сосудистой системой, а также предотвратить возможное развитие депрессии и неврозов.

«Неумеренное употребление энергетиков плохо влияет на здоровье, особенно на неокрепший, растущий организм детей. При этом именно подростки зачастую пьют энергетики бесконтрольно, не думая о последствиях», — цитируют спикера в пресс-службе Госсобрания.

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