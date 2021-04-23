Житель Краснокамского района собрал из подручных средств огнестрельное оружие
Краснокамский район | 23 апр 2021 | 12:00
37-летний житель Краснокамского района Башкирии собрал из подручных средств огнестрельное оружие. У себя в гараже он смастерил дульнозарядный пистолет. Оружие может стрелять снарядами диаметром до 10 миллиметров. Когда мужчина закончил работу над своим творением, он оставил его на хранение в собственном доме. Только вот соответствующего разрешения у конструктора не было.
Однако правоохранителям стало известно об оружейном бароне. Дело дошло до суда. Мужчину признали виновным в незаконном изготовлении огнестрела и хранении. Краснокамский межрайонный суд приговорил его к 3 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, изобретатель должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе Башкирии безработный мужчина ограбил продуктовый магазин.