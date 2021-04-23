В Бураевском районе чиновник ответит за махинации с жильем для детей-сирот

Бураевский район | 23 апр 2021 | 23:31

Прокуратура Башкирии потребовала отстранить от службы чиновника из Бураевской районной администрации. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в надзорном органе.







Со слов прокурора, в период с июля 2019 года по июль 2020 года администрация заключила 10 муниципальных контрактов на обеспечение жильем детей-сирот на общую сумму 9,5 миллиона рублей. Эти документы составлял ведущий специалист отдела экономики, предпринимательства, строительства и муниципальных услуг и включил в договор пункт об оплате агентских услуг при покупке льготного жилья.

— Их стоимость составляла 20–40 процентов от цены объекта недвижимости и варьировалась от 120 тысяч рублей до почти 330 тысяч рублей. Доследственная проверка выявила, что услуги агента выполнял родственник чиновника, получивший таким образом почти 2 миллиона рублей, — объяснили в ведомстве.

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Фото: из архива newsbash.ru