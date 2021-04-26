В Башкирии мужчина признался в жестоком изнасиловании женщины-таксиста в Учалинском районе

Учалинский район | 26 апр 2021 | 10:11

Учалинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Свердловской области по статьям «изнасилование», «разбой» и «угон автомобиля».



По версии следствия, ночью в феврале 2021 года, обвиняемый, находясь на автовокзале в Белорецке, сел в автомобиль к 35-летней женщине, занимающейся частным извозом, и попросил довезти его до Учалов. В пути следования он потребовал остановить машину, накинул провод от зарядного устройства мобильного телефона на шею водителя, стал душить и наносить удары имеющимся при себе ножом, угрожая убийством. Оказав активное сопротивление, потерпевшей удалось покинуть автомобиль. Но клиент догнал её и жестоко избил, от чего водитель потеряла сознание. Связав руки, он положил её на заднее сиденье, вывез в безлюдное место и изнасиловал.







После случившегося обвиняемый, накинув ремень на шею, заставил женщину сесть за руль, довезти его до Учалов и забрал деньги в размере 6700 рублей. Прибыв в город, мужчина скрылся. Он был задержан через два дня в доме своего родственника.



Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Учалинский районный суд для рассмотрения по существу.



Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе, после гибели растерзанного бродячими собаками мальчика, задержали главу сельсовета.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба МВД по РБ