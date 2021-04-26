Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Какие законы вступают в силу в мае 2021 года

Какие законы вступают в силу в мае 2021 года

Какие законы вступают в силу в мае 2021 года

| 26 апр 2021 | 12:43

Штрафы за высадку детей без билета из транспорта, упрощение получения налоговых вычетов и госуслуг и другие нововведения последнего месяца весны - в нашем материале

1 мая
Штрафы за высадку детей-безбилетников
За принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит:

для водителя - 5 тыс. руб.;
для кондукторов или контролеров - от 20 до 30 тыс. руб.

Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

«Оставлять ребенка из ‑ за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — считает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он также подчер кнул , что «кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из‑за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность».
Штрафы за нарушение ПДД при переезде через ж/д пути
Пересечение ж/д путей вне переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на ж/д переезде, проезд через нерегулируемый ж/д переезд, если приближается поезд, влечет наложение штрафа в 5 тыс. рублей (ранее - 1 тыс.) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Повышен штраф за другие нарушения правил проезда через ж/д переезды - до 5 тыс. рублей (ранее - 1 тыс.).

Предупреждение банкротства НПФ
Закон устанавливает меры по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов (НПФ), чтобы обеспечить непрерывную работу НПФ и минимизировать негативные последствия для клиентов фонда.

Вводится возможность принятия мер по предупреждению их банкротства с участием контрольного органа, порядок проведения анализа финансового положения, особенности функционирования временной администрации НПФ и признания недействительными сделок фондов и другие.

Станет легче получать госуслуги
Функционал портала Госуслуг будет доступен также через интегрированные с ним информационные системы - например, информационную систему МФЦ и различные ведомственные порталы.

Льготы при поступлении в вузы для детей полицейских и росгвардейцев
Закон предоставляет преимущественное право зачисления в подведомственные МВД и Росгвардии вузы детям сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии . Сейчас приоритетное поступление в профильные учебные заведения есть только у детей военных. Тем самым будут уравнены в правах дет и гвардейцев и полицейских с детьми военнослужащих.

Предпочтение, согласно документу, отдается таким абитуриентам только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях, то есть если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии.


20 мая
Упрощение получения налоговых вычетов
Станет проще получить имущественные (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам) и инвестиционные (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете) налоговые вычеты.

Те, у кого есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не будут заполнять 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы. Контакты с налоговой будут через личный кабинет, а налоговики будут сами проверять право налогоплательщика на вычет.

Как отмечал Вячеслав Володин, «закон упростит жизнь многим. Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации».

31 мая
Цифровые финансовые активы
Истекает срок, за который организации, осуществляющие на 1 января 2021 года деятельность по выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов, а также по организации сделок с ними, обязаны привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями.

Источник: Пресс-служба Государственной Думы

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: