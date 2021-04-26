Уфимцу Владимиру Санкину, убившему педофила, смягчили приговор

Уфа | 26 апр 2021 | 14:01

Уфимцу, которого обвинили в убийстве педофила, изменили приговор. Сегодня, 26 апреля, в Верховном суде Башкирии состоялось апелляционное рассмотрение дела Владимира Санкина. Суд принял решение смягчить ему приговор и частично удовлетворить требования защиты. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Шота Горгадзе и пресс-служба Верховного суда Башкирии.



— Снизили наказание на два года. Защиту это не устраивает! Идем в кассацию, — заявил Шота.









Напомним, главный следователь России Александр Бастрыкин позже потребовал пересмотреть дело. Бастрыкин поручил еще раз проанализировать, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства установили при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений.



Санкин заявлял, что пытался спасти детей от домогательств, но следователи установили, что, хоть педофил и предлагал им за деньги показать гениталии, насильно их не удерживал и физического вреда не причинял.





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