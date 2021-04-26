Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы

| 26 апр 2021 | 21:10

26 апреля на Официальном портале правовой информации был размещен указ президента России Владимира Путина. Он касается людей, которые пребывают в запасе.







В соответствии с текстом документа они должны быть призваны на военные сборы в 2021 году. Контролировать данное мероприятие будут Правительство России и органы исполнительной власти субъектов.



Военные сборы в Вооруженных силах России и органах ФСБ проводятся ежегодно. Их срок для людей, которые пребывают в запасе, не может быть дольше 2-ух месяцев. Военнообязанные, имеющие такой статус, могут призываться на сборы не чаще одного раза в три года.





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