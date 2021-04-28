В Янаульском районе вынесли пожизненный приговор серийному убийце пенсионеров

Янаульский район | 28 апр 2021 | 09:30

Верховный суд Башкирии приговорил 52-летнего жителя Янаульского района к пожизненному заключению. По версии обвинения, мужчина убил шестерых человек за три года, с 2008-го по 2011-й. Об этом сообщила прокуратура республики вчера, 28 апреля.



Преступник проникал в дома жертв, убивал их и забирал ценные вещи. Как рассказали следователи, подозреваемого удалось выявить лишь спустя почти 10 лет в ходе анализа давних преступлений.



— Внимание следователей привлекла серия из 25 краж, совершенных в Янаульском районе, за которые в 2018 году был осужден местный житель, в настоящее время отбывающий наказание в исправительной колонии. Способ совершения преступлений и почерк преступника имели много общего с нераскрытыми убийствами, — рассказали в следственном управлении СКР по Башкортостану.









По версии следствия, в 2008 году обвиняемый проник в дом пожилых супругов в селе Иткинеево, похитил 30 тысяч рублей, поджег их дом и скрылся. В 2010 и 2011 годах он также лишил жизни еще четырех человек в Янаульском и Краснокамском районе, похитив в общей сложности 51 тысячу рублей. Как отметили в республиканской прокуратуре, жертв мужчина выбирал среди зажиточных сельчан, которые занимались фермерским хозяйством, их возраст был от 73 до 82 лет, и лишь единственный раз обвиняемый, как установил суд, убил 42-летнего мужчину.

— Подсудимый заранее планировал совершенные преступления, специально подбирая престарелых людей, которые не смогут оказать сопротивление, собирал сведения о своих будущих жертвах, выяснял о наличии ценностей в доме, с некоторыми знакомился лично под предлогом продажи им товаров. Затем злоумышленник проникал к ним домой, наносил мужчинам телесные повреждения тупым предметом по голове, а женщин душил, после чего похищал деньги и другие ценные вещи и скрывался с места происшествия, — пояснили следователи.









Сам обвиняемый вину не признал. Тем не менее суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима. Решение в законную силу не вступило.





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Фото: СУ СКР по Башкортостану