В Бирске из-за бродячих собак вынесли представление главе города

Бирский район | 29 апр 2021 | 15:51

Правоохранительные органы вынесли представление главе Бирска. Претензия заключается в том, то что местные власти не отловили диких животных, как того требует закон.







После вмешательства прокуратуры спецорганизация нашла и перевезла в приют 18 собак. Все они будут стерилизованы и привиты. Кроме того, межрайонный прокурор потребовал привлечь чиновника к административной дисциплинарной ответственности.



Напомним, причиной такого внимания стал инцидент, произошедший накануне, 28 апреля. Четверо школьников – ученики второго класса – были вынуждены забраться на дерево, испугавшись стаи собак. Дети смогли спуститься только после того, как в дело вмешался проходящий мимо учитель, который разогнал животных. Не все истории заканчиваются так хорошо. Недавно вся Башкирия обсуждала жуткую историю из Учалинского района, где животные загрызли насмерть четырехлетнего мальчика.





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Фото: из архива newsbash.ru