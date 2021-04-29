Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Бирске из-за бродячих собак вынесли представление главе города

В Бирске из-за бродячих собак вынесли представление главе города

В Бирске из-за бродячих собак вынесли представление главе города

Бирский район | 29 апр 2021 | 15:51

Правоохранительные органы вынесли представление главе Бирска. Претензия заключается в том, то что местные власти не отловили диких животных, как того требует закон.

После вмешательства прокуратуры спецорганизация нашла и перевезла в приют 18 собак. Все они будут стерилизованы и привиты. Кроме того, межрайонный прокурор потребовал привлечь чиновника к административной дисциплинарной ответственности.

Напомним, причиной такого внимания стал инцидент, произошедший накануне, 28 апреля. Четверо школьников – ученики второго класса – были вынуждены забраться на дерево, испугавшись стаи собак. Дети смогли спуститься только после того, как в дело вмешался проходящий мимо учитель, который разогнал животных. Не все истории заканчиваются так хорошо. Недавно вся Башкирия обсуждала жуткую историю из Учалинского района, где животные загрызли насмерть четырехлетнего мальчика.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: из архива newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: