В Благовещенске 14-летняя девушка с друзьями напала на несовершеннолетнюю

Благовещенский район | 29 апр 2021 | 15:57

В Благовещенском районном суде приняли решение поместить 14-летнюю за совершенное преступление в Центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей в Уфе на 30 суток. В пресс-службе суда сообщили, что правонарушительница напала вместе со своими друзьями втроем на девочку.







Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть МВД 19 марта. Всех троих нападавших удалось задержать в короткий срок. На слушании, со слов педагога, также выяснилось, что подсудимая часто и подолгу гуляет на улице, не приходит ночевать домой, курит, не считается с авторитетом матери, пьет и бродяжничает.



В ведомстве приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела, так как на момент совершения преступления подросток не достигла совершеннолетия. Судом в связи с этим приняли решение поместить девочку в центр временного содержания, чтобы избежать повторных нарушений и совершения более серьезных преступлений. Законный представитель девочки также был оштрафован за ненадлежащее исполнение родительских прав.





Ранее сообщалось об аварии в Благовещенском районе. Здесь в экипаж ДПС врезался автомобиль.





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Фото: из архива newsbash.ru