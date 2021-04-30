В Сибае за взятку задержали начальника отдела образования

Сибай | 30 апр 2021 | 21:38

По материалам дела, летом прошлого года одно из дошкольных учреждений заключило контракт с фирмой на капремонт крыши стоимостью больше 7 млн рублей. С той же компанией заключила контракт одна из местных школ, в которой нужно было провести капремонт помещений и благоустроить территорию на сумму больше 28 млн рублей.



По данным пресс-службы МВД Башкортостана, начальник отдела образования сказал знакомому сотруднику фирмы, что ему нужно передать три процента от стоимости всех контрактов, а это больше миллиона рублей.







Так, сотрудник администрации купил в магазине стройматериалы на сумму больше ста тысяч рублей, а оплатила товар компания. После этого прямо в своей служебной иномарке, припаркованной перед зданием администрации он лично получил от замдиректора организации взятку размером 100 тысяч рублей. Позже чиновник посодействовал в подписании актов приемки работ заведующей детским садом и директором школы.



Подозреваемого задержали сотрудники управления ФСБ по республики, управления экономической безопасности противодействия коррупции МВД Башкирии вместе с коллегами из Сибая. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере.





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Фото: МВД Башкирии