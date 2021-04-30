В Уфе на два месяца арестовали начальника отдела МВД

Уфа | 30 апр 2021 | 22:17

Сегодня, 30 апреля, Советский районный суд Уфы арестовал на 2 месяца начальника отдела ГСУ МВД Ильнура Гумерова, который покровительствовал скандально известному автосалону «Камаавтоторг». По решению суда высокопоставленный силовик до 26 июня 2021 года пробудет в СИЗО.



Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По соответствующей статье УК РФ возбуждено уголовное дело.







По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый принял к своему производству уголовное дело по факту совершения сотрудниками ООО «ДрайвАвто» мошеннических действий при продаже автомобилей в автосалоне «Камавтоторг». В результате пострадали почти 250 человек, им причинен ущерб на сумму свыше 35 млн рублей. В рамках уголовного дела в обеспечительным целях были арестованы 42 автомобиля, принадлежащих организации.

- Подозреваемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, удовлетворил ходатайство адвоката сторонней компании, представившей документы о якобы наличии у нее прав собственности на арестованные автомобили, отменил наложенный на них арест и выдал ему ранее изъятые паспорта транспортных средств. В последующем, 27 из 42 автомобилей на общую сумму свыше 19 млн рублей были реализованы различным юридическим и физическим лицам, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.









В результате было утрачено имущество, за счет которого пострадавшим должны возместить ущерб. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, проведены обыски в его жилье и служебном кабинете, изъяты документы. Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по РБ.

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Фото: Следком Башкирии