В Уфе на два месяца арестовали начальника отдела МВД
Уфа | 30 апр 2021 | 22:17
Сегодня, 30 апреля, Советский районный суд Уфы арестовал на 2 месяца начальника отдела ГСУ МВД Ильнура Гумерова, который покровительствовал скандально известному автосалону «Камаавтоторг». По решению суда высокопоставленный силовик до 26 июня 2021 года пробудет в СИЗО.
Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По соответствующей статье УК РФ возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый принял к своему производству уголовное дело по факту совершения сотрудниками ООО «ДрайвАвто» мошеннических действий при продаже автомобилей в автосалоне «Камавтоторг». В результате пострадали почти 250 человек, им причинен ущерб на сумму свыше 35 млн рублей. В рамках уголовного дела в обеспечительным целях были арестованы 42 автомобиля, принадлежащих организации.
В результате было утрачено имущество, за счет которого пострадавшим должны возместить ущерб. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, проведены обыски в его жилье и служебном кабинете, изъяты документы. Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по РБ.
Ранее сообщалось о том, что в Сибае за взятку задержали начальника отдела образования.