В Башкирии полицейские изъяли 600 пар контрафактной обуви

Уфа | 04 май 2021 | 16:58

Башкирские полицейские изъяли у предпринимателя в Булгаково 600 пар контрафактной обуви, которую он продавал под брендовыми товарными знаками. При этом обувь стоила недорого – от 150 рублей за пару.



Факт незаконного использования товарного знака при реализации обувной продукции с логотипами известных производителей спортивной обуви выявили борцы с экономической преступностью МВД Башкирии в поселке Булгаково.







При проверке магазина правоохранители обнаружили и изъяли 600 пар обуви на общую сумму более 100 тысяч рублей. Эксперты проверили обуви и заключили, что обувь является контрафактной и товарные знаки использовались незаконно.

- 63-летний бизнесмен пояснил, что обувью торгует с 2019 года и реализовывал товар, купленный три года назад в оптовом рынке Демского района, - сообщили в пресс-службе МВД по республике.

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Отмечается, что пара обуви стоила от 150 рублей до 1250 рублей, в зависимости от наименования товара.Из-за того, что у предпринимателя нет договоров с брендовыми фирмами, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.