В Белорецком районе за незаконную вырубку леса осудят мужчину

Белорецкий район | 05 май 2021 | 12:07

Житель Белорецкого района Башкортостана стал фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке леса в больших масштабах.



В январе прошлого года он самовольно спилил бензиновой пилой 26 кв.м. сосновых деревьев. При всем этом он соврал односельчанину, что имеет при себе разрешение на рубку и тот помог вывезти пиломатериал на собственном «КамАЗе».







Согласно информации пресс-центра прокуратуры Республики Башкортостан, вред природе составил порядка 1,5 млн рублей. Нарушитель признал свою вину, его ждет судебное разбирательство. Чтобы возместить ущерб, суд арестовал его имущество.



Ранее сообщалось о ДТП в Белорецке: пенсионерка за рулем сбила 8-летнюю девочку на самокате.





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