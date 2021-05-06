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В Башкирии задумались об ограничении использования электросамокатов

В Башкирии задумались об ограничении использования электросамокатов

| 06 май 2021 | 10:03

Председатель Государственного собрания поручил всесторонне изучить нормативно-правовые акты, которые регулируют использование самокатов и ответственность за несоблюдение правил управления. С каждым годом количество самокатов увеличивается, также растет и скорость движения.

Кроме того, отмечено, что нет ограничений для желающих встать за руль в алкогольном опьянении. Толкачев считает, что это создает угрозу для участников дорожного движения, в том числе и для пешеходов.

Ильгиз Абдуллин, управляющий пресс-службой Госсобрания сообщил, что уже приступили к изучению правового регламента использования самокатов. Также планируется проанализировать то, как реализуются действующие законодательные нормы и судебную практику по ДТП с участием самокатов. В случае необходимости будут подготовлены предложения по внесению поправок в нормативно-правовые акты.


Ранее сообщалось о том, что в Белорецке пенсионерка за рулем сбила 8-летнюю девочку на самокате. Первоклассницу с различными травмами госпитализировали. 

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Источник: bash.news

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