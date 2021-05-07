В Хайбуллинском районе осудят мужчину, устроившего лесной пожар около деревни

Житель деревни Первое Мурзино предстанет перед судом за неосторожное обращение с огнем. Накануне мужчина решил поджечь мусор, из-за чего возник пожар, охвативший 30 гектаров территории вблизи деревни.
К счастью, погибших и пострадавших нет, но огонь уничтожил 10 гектаров леса и сухую траву на площади 20 гектаров. При тушении пожара было задействовано 15 единиц спецтехники, боролись со стихией 46 человек, в том числе местное население.
Ирандык Кускильдин, заместитель начальника отдела по Зилаирскому лесничеству: Пожар ликвидировали, и хотя деревья внутри еще горели, но трава вокруг вся выгорела, поэтому угрозы дальнейшей не было.