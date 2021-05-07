В Хайбуллинском районе осудят мужчину, устроившего лесной пожар около деревни

Хайбуллинский район | 07 май 2021 | 10:54

Житель деревни Первое Мурзино предстанет перед судом за неосторожное обращение с огнем. Накануне мужчина решил поджечь мусор, из-за чего возник пожар, охвативший 30 гектаров территории вблизи деревни.







К счастью, погибших и пострадавших нет, но огонь уничтожил 10 гектаров леса и сухую траву на площади 20 гектаров. При тушении пожара было задействовано 15 единиц спецтехники, боролись со стихией 46 человек, в том числе местное население.



Ирандык Кускильдин, заместитель начальника отдела по Зилаирскому лесничеству:

Пожар ликвидировали, и хотя деревья внутри еще горели, но трава вокруг вся выгорела, поэтому угрозы дальнейшей не было.

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