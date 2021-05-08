Верховный суд Башкирии оставил начальника отдела МВД Ильнура Гумерова под арестом до 21 июня 2021

Уфа | 08 май 2021 | 15:21

Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения для начальника отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления МВД Башкирии Ильнура Гумерова, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.







Сегодня, 8 мая, в суде рассматривалась жалоба полицейского о смягчении меры пресечения. Напомним, 30 апреля Гумерова заключили под стражу. Его адвокат во время заседания просил суд отправить своего подзащитного под домашний арест.



Сторона обвинения требовала заключить Гумерова под стражу, полагая, что подозреваемый может скрыться или повлиять на участников процесса. Прокуратура республики требовала обратить имущество высокопоставленного полицейского в доход государства. По данным надзорного ведомства, полицейский и его жена в 2016 и 2018 годах на неустановленные доходы купили коттедж площадью 320,9 квадратного метра и земельный участок в Чесноковке, квартиру в элитном доме в Уфе, а также два автомобиля Mercedes-Benz.

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По словам адвоката подсудимого, в собственности его подзащитного лишь один автомобиль, который был куплен после продажи другого. Квартиру в 2020 году продала его супруга, которая на вырученные деньги приобрела другую, причем в ипотеку. Со слов обвиняемого, он знал, что ведется проверка, и не пытался скрыться.Также за задержанного заступился министр внутренних дел Башкирии Роман Деев, который направил в судебную коллегию письмо, указав, что Гумеров 20 лет проработал в полиции, проявил себя хорошим работником, и попросил суд рассмотреть возможность смягчения меры пресечения для него.

Тем не менее Верховный суд оставил меру пресечения без изменений.

— Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 июня 2021 года, — сказал судья.

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Фото: Следком Башкирии