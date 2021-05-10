Россиянам разрешили собирать только определенные грибы

| 10 май 2021 | 10:48

Россиянам разрешается собирать грибы, однако в некоторых регионах есть определенные ограничения. Об этом рассказали в Минприроды РФ.



Например, в Тверской и Челябинской областях можно собирать грибы с определенным размером шляпок. Так, у лисичек, сыроежек, маслят и опят их диаметр должен быть более 1,5 сантиметра. А у груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков — более 2,5 сантиметра, пишет «Парламентская газета».







Кроме того, уточняется, что запрещено собирать грибы и дикорастущие растения, которые занесены в Красную книгу. Например, во многих регионах под запретом гриб-зонтик девичий. Также нельзя собирать грибы, которые признаны наркотическими средствами.



По данным газеты, ограничения могут ужесточить после вступления в силу нового Кодекса об административных правонарушениях. Туда предлагают вписать штраф до 15 тысяч рублей за сбор, например, трюфелей летних, вешенок семгово-соломенных и некоторых видов мухоморов.



Ранее появлялись сообщения о том, что за сбор грибов можно получить штраф, если он осуществлялся не по правилам. В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ опровергли информацию, что у граждан, которые продают то, что собрали в лесу, могут потребовать договор аренды участка, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Пользователи социальных сетей посмеялись над сообщениями о том, что грибы, ягоды, орехи и березовый сок можно свободно собирать в лесах.

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Фото: pixabay