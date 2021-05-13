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В Краснокамском районе продавец предложил полицейскому взятку

В Краснокамском районе продавец предложил полицейскому взятку

Краснокамский район | 13 май 2021 | 14:51

В Краснокамском районе Башкирии 34-летний мужчина стал фигурантом дела о даче взятки сотруднику полиции.

В апреле 2021 года стражи порядка зафиксировали в одном из магазинов села Куяново факт продажи контрафактной одежды. Чтобы избежать наказание, продавец предложил полицейскому 30 тысяч рублей взятки. Правоохранитель ответил отказом, но через несколько дней продавец пришел в отдел полиции и передал полицейскому 30 тысяч рублей. Через несколько минут взяткодателя задержали.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, сейчас следователи допрашивают свидетелей и проводят с подозреваемым следственные действия.

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Источник: www.sobkor02.ru

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