В Хайбуллинском районе Башкирии глава сельсовета получал зарплату фиктивно трудоустроенного водителя

14 май 2021 | 11:24

42-летний экс-глава Новозирганскго сельсовета Хайбуллинского района стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.







В марте 2020 года чиновник фиктивно устроил своего знакомого на должность водителя в сельсовете. При этом в табели учета рабочего времени вносили недостоверные данные. В итоге глава сельсовета присвоил 123 тысяч рублей заработка несуществующего сотрудника.



Как сообщает пресс-службы прокуратуры Башкортостана, обвиняемый полностью признал свою вину и частично возместил ущерб. Чтобы добиться полного погашения похищенной суммы, суд наложил арест на автомобиль мужчины.

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