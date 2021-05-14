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В Башкирии задержали сбытчика наркотиков с 55 пакетиками запрещенного вещества

В Башкирии задержали сбытчика наркотиков с 55 пакетиками запрещенного вещества

14 май 2021 | 11:32

В столице Башкирии полицейские задержали 33-летнего жителя Шаранского района, у которого изъяли 55 пакетиков с наркотическим средством.

Каждый пакет был обмотан в гипсовую оболочку. Экспертиза показала, что более 88 граммов порошка – это наркотик мефедрон. Мужчина рассказал, что приехал в столицу и решил таким образом зарабатывать на жизнь.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, злоумышленник находится под стражей. Теперь ему предстоит понести наказание по статье о покушении на распространение наркотиков в крупном размере.

Ранее сообщалось о том, что житель Стерлибашевского района из ревности до смерти избил женщину мотыгой.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: криминал Уфа
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