В Башкирии задержали сбытчика наркотиков с 55 пакетиками запрещенного вещества

14 май 2021 | 11:32

В столице Башкирии полицейские задержали 33-летнего жителя Шаранского района, у которого изъяли 55 пакетиков с наркотическим средством.



Каждый пакет был обмотан в гипсовую оболочку. Экспертиза показала, что более 88 граммов порошка – это наркотик мефедрон. Мужчина рассказал, что приехал в столицу и решил таким образом зарабатывать на жизнь.







По данным пресс-службы МВД Башкортостана, злоумышленник находится под стражей. Теперь ему предстоит понести наказание по статье о покушении на распространение наркотиков в крупном размере.



Ранее сообщалось о том, что житель Стерлибашевского района из ревности до смерти избил женщину мотыгой.





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