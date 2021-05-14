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В Башкирии подросток получил тюремный срок за интернет-мошенничество

В Башкирии подросток получил тюремный срок за интернет-мошенничество

14 май 2021 | 14:07

Сегодня, 14 мая, в пресс-службе МВД по республике сообщили о раскрытии уголовного дела, фигурантом которого стал несовершеннолетний парень. Полицейские выявили 23 преступления IT-направленности.

Все началось с обращения к сотрудникам правопорядка 17-летнего жителя Давлекановского района. Молодой человек сообщил, что у него украли 3 тысячи 200 рублей при покупке мопеда. Лже-продавец попросил перевести эту сумму денег в качестве предоплаты, а затем перестал выходить на связь. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество».

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В ходе расследования правоохранителям удалось вычислить аккаунт и личные данные подозреваемого. Им оказался 17-летний житель Чишмов. Свою вину подросток признал и раскаялся. Однако во время разбирательств стало ясно, что молодой человек причастен к другим эпизодам мошенничества. Свою «карьеру» парень начал в 16 лет. За год он успел обмануть жителей Башкирии, Челябинской области и Татарстана и заполучить около 140 тысяч рублей. Суд приговорил юношу к 2,5 годам тюремного заключения.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из архива newsbash.ru

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