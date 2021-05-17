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В Башкортостане двое полицейских подозреваются во взяточничестве

В Башкортостане двое полицейских подозреваются во взяточничестве

17 май 2021 | 12:12

По версии прокуратуры города Октябрьского, закон нарушили сотрудники территориального отдела ГИБДД МВД РФ. Следствие утверждает, что в прошлом году один из них получил взятку, а другой совершил служебный подлог. Речь о липовых свидетельствах установки газобаллонного оборудования.

С июля по октябрь 2020 они были выданы четверым автолюбителям. На деле же монтаж необходимых агрегатов произведен не был. Сомнительно «сэкономив» на баллонах, водители рассчитывали снизить объем транспортного налога.

«Решение вопроса» с госавтоинспекторами они оценили в общей сложности в 29 тысяч рублей. По данным следователей, обвиняемые внесли ложную информацию в базу данных, затем выдали документы и получили деньги.

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В настоящий момент один из них уволен из органов внутренних дел с формулировкой «по компрометирующим обстоятельствам». Уголовное дело будет рассмотрено в Октябрьском городском суде.

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Источник: proural.info

Теги: Октябрьский криминал
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