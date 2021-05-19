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Суд обязал экс-замминистра ЖКХ Башкирии вернуть государству 113 миллионов рублей и объекты недвижимости

Суд обязал экс-замминистра ЖКХ Башкирии вернуть государству 113 миллионов рублей и объекты недвижимости

19 май 2021 | 18:19

Бывший замминистра ЖКХ Башкирии вернет государству более 113 миллионов рублей и объекты недвижимости. Об этом сообщили в Уфимском районном суде Башкирии. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с бывшего чиновника стоимость сделок по приобретению иностранной валюты. Также в доход казны обратят две квартиры в Уфе и два земельных участка в Алуште.

— Также признаны недействительными в силу ничтожности договоры дарения двух квартир и гаражного бокса в Уфе, договоры купли-продажи двух квартир, двух жилых домов, нежилого помещения, гаражного бокса, земельного участка и двух автомобилей, заключенные между Мамаевым и его родственниками с целью сокрытия имущества, — сообщили в суде. — Решение в законную силу пока не вступило.

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Напомним, прокуратура требовала обратить в доход государства более 1,5 миллиона долларов. По версии следствия, Мамаева обвинили в хищениях денег в рамках реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан».

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Источник: ufa1.ru
Фото: правительство Башкирии / Pravitelstvorb.ru

Теги: Уфа
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