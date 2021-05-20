В Дуванском районе осудили мужчину, по вине которого погибли 2 человека

20 май 2021 | 09:24

Следком Башкирии сообщает, что суд признал достаточными собранные доказательства, чтобы вынести приговор 21-летнему жителю Дуванского района. Молодого мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц ( п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).



Авария произошла 29 сентября 2020 года около 1:00, когда подсудимый в пьяном состоянии и без водительских прав за рулем ВАЗ-21104 ехал по дороге «Дуван – Кутрасовка – Лемазы» и врезался в лошадь.







На месте происшествия сразу же погиб 17-летний парень, через несколько дней скончалась 17-летня девушка. Оба были пассажирами автомобиля. Свою вину водитель признал. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишили права управлять транспортным средством в течение трех лет.



Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе вышла из дома в селе и исчезла 15-летняя девочка.





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Фото: Следком Башкирии