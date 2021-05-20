«Бирский элеватор» задолжал своим работникам огромную сумму
20 май 2021 | 10:00
Башкирские правоохранители возбудили уголовное дело по факту огромной задолженности предприятия «Бирский элеватор» перед двумя работниками. Полный заработок они не получали с 2016 года.
Выяснилось, что задолженность перед сотрудниками уже превысила 900 тысяч рублей. При этом все эти годы на счетах компании имелось достаточно средств для расчета с двумя работниками.
По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, уголовное дело возбуждено по статье о невыплате заработной платы. Следователи изъяли бухгалтерскую и кадровую отчетность и приступили к допросам руководства и сотрудников предприятия.