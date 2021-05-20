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«Бирский элеватор» задолжал своим работникам огромную сумму

«Бирский элеватор» задолжал своим работникам огромную сумму

20 май 2021 | 10:00

Башкирские правоохранители возбудили уголовное дело по факту огромной задолженности предприятия «Бирский элеватор» перед двумя работниками. Полный заработок они не получали с 2016 года.

Выяснилось, что задолженность перед сотрудниками уже превысила 900 тысяч рублей. При этом все эти годы на счетах компании имелось достаточно средств для расчета с двумя работниками.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, уголовное дело возбуждено по статье о невыплате заработной платы. Следователи изъяли бухгалтерскую и кадровую отчетность и приступили к допросам руководства и сотрудников предприятия.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: из архива newsbash.ru

Теги: Бирский район
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