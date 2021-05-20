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В Нефтекамске начальника отдела ГИБДД арестовали за взятку

В Нефтекамске начальника отдела ГИБДД арестовали за взятку

20 май 2021 | 12:20

Начальник отделения ГИБДД в Нефтекамске подозревается в получении взятки за выдачу водительских прав, проинформировали в СК по Башкирии. Расследование ведет Нефтекамский следственный отдел. В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Следователи считают, что в июне 2018 года обвиняемый через посредника получил незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за содействие в получении в правах.

Подозреваемому ранее уже предъявляли обвинении в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Тогда начальник ГИБДД приказал не отправвлять в суд материал об административном нарушении знакомого его родственника. 

«МВД по РБ была проведена служебная проверка. В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей», – прокомментировали в МВД.
Фигуранту уголовного дела также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось о том, что специалисты гострудинспекции во время проверки в городской больнице Нефтекамска выявили серьезные нарушения трудового законодательство и требований охраны труда.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Нефтекамск
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