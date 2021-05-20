В Нефтекамске начальника отдела ГИБДД арестовали за взятку
20 май 2021 | 12:20
Начальник отделения ГИБДД в Нефтекамске подозревается в получении взятки за выдачу водительских прав, проинформировали в СК по Башкирии. Расследование ведет Нефтекамский следственный отдел. В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
Следователи считают, что в июне 2018 года обвиняемый через посредника получил незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за содействие в получении в правах.
Подозреваемому ранее уже предъявляли обвинении в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Тогда начальник ГИБДД приказал не отправвлять в суд материал об административном нарушении знакомого его родственника.
«МВД по РБ была проведена служебная проверка. В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей», – прокомментировали в МВД.
Фигуранту уголовного дела также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.