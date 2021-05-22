В Башкирии за взяточничество осудили экс-сотрудника ДПС

22 май 2021 | 12:15

В Иглинском районе суд вынес приговор 39-летнему экс-сотруднику ДПС. Его признали виновным во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР РБ.



Пресс-служба СУ СКР РБ:



Как установлено следствием, подсудимый 2018-2020 году получал взятки от водителей, допустивших нарушение правил дорожного движения, за непривлечение последних к административной ответственности. Сумма взятки варьировалась от 2 до 30 тыс. рублей. Обвиняемый просил водителей перечислять деньги на банковскую карту своей матери. Всего таким образом им получено 62 тыс. рублей.









Свою вину подсудимый признал. Его уволили из правоохранительных органов по отрицательным основаниям.

Бывшего сотрудника ДПС приговорили к 4 годам 2 месяцам условного лишения свободы, а также ему запретили занимать руководящие должности в течение 3 лет и назначили штраф в 200 тысяч рублей.



Пресс-служба СУ СКР РБ:

Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес МВД по Республике Башкортостан с целью усиления контроля за подчиненными сотрудниками в части соблюдения антикоррупционного законодательства и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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