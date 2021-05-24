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Автохама из Уфы Артура Газизова доставили в суд | видео

Автохама из Уфы Артура Газизова доставили в суд | видео

24 май 2021 | 14:32

Сегодня, 24 мая, в Кировском районном суде Уфы проходит заседание по обвинению автохама Артура Газизова в применении насилия в отношении представителя власти. В эти минуты Газизова доставили в суд, начались слушания. 

Напомним, 3 ноября на парковке многоквартирного дома по улице Менделеева водитель «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43» грубо нарушил ПДД, а на требование остановиться скрылся, сбив по пути сотрудника дорожно-постовой службы. Уходя от преследования, лихач наехал на дорожное ограждение, после чего покинул автомобиль и скрылся с места происшествия. Автохама объявили в федеральный розыск. Судом, по ходатайству следователя, ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, Газизов уже был лишен водительских прав и на момент инцидента находился в розыске за ранее совершенные правонарушения. Правда, раньше он устраивал гонки на выживание на другой иномарке. Свои экстремальные заезды скандальный блогер снимал сам, делился видеороликами с подписчиками, зарабатывал лайки.


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Источник: gtrk.tv

Теги: Уфа
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