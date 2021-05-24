Прокатившему на капоте гаишника Артему Газизову из Уфы огласили приговор

24 май 2021 | 17:25

Скандально известному гонщику Артуру Газизову из Уфы, который прокатил на капоте гаишника, дали три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.







Также Кировский райсуд лишил парня права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Об этом заявили в прокуратуре Башкирии сегодня, 24 мая. Приговор гонщику вынесли только что. В начале заседания были прения сторон. Ранее прокурор запросил для подсудимого пять лет лишения свободы. До оглашения окончательного результата адвокат Газизова попросил судью максимально смягчить срок для своего подзащитного. Он обосновал это тем, что парень доказал свое исправление.

— Он не нуждается в дальнейшем содержании под стражей для отбывания наказания именно в местах лишения свободы. Я считаю, что необходимо проявить гуманность и дать ему шанс исправиться и доказать, что он еще полезен обществу, государству. Я прошу вас назначить минимальный срок лишения свободы, — заявил защитник подсудимого.

Сам Артур признал свою вину и просил судью вынести ему справедливый приговор.

— Я раскаиваюсь, извиняюсь перед потерпевшим. Прошу вас выпустить меня из-под стражи и надеюсь на вашу объективность, — сказал Газизов еще перед оглашением приговора.

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Фото: ГТРК «Башкортостан

Напомним, 25-летний Артур Газизов на мамином Mercedes-Benz GLE 43 AMG, сбегая от сотрудников ГИБДД, «прокатил» одного из полицейских на капоте и скрылся. Момент попал на видео. Позже его объявили в федеральный розыск, а после поимки обвинили в насилии в отношении представителя власти. За год до этого лихача уже задерживали, и тогда это сделал лично глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.