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В Башкирии экс-налоговика обвинили в покушении на получение взятки

В Башкирии экс-налоговика обвинили в покушении на получение взятки

25 май 2021 | 19:47

Прокуратура Башкирии сообщила, что в отношении 33-летнего бывшего главного государственного налогового инспектора межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 5 утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следователи выдвинули версию, что в мае 2020 года обвиняемый обнаружил в двух фирмах признаки налоговых нарушений. Одному директору через посредника он предложил за 1,75 млн рублей не принимать никакие меры. 

О факте коррупции руководитель организации сообщила в правоохранительные органы. Посредника задержали сотрудники полиции после получения денег. Обвиняемый свою вину не признал. Дело будут рассматривать в Альшеевском районном суде. 

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Альшеевский район
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