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В Башкирии объявили в розыск «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова

В Башкирии объявили в розыск «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова

26 май 2021 | 14:57

МВД Башкирии объявило в розыск экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Ильдуса Шайбакова, которого ещё в октябре прошлого года уволили из органов «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». В отношении него заведено уголовное дело.

- Сотрудники полиции ведут розыск бывшего сотрудника ГИБДД, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Ранее он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили Mkset в пресс-службе МВД.

Напомним, в октябре прошлого года в МРЭО ГИБДД Башкирии прошли обыски. Тогда же источник редакции сообщил, что Ильдус Шайбаков написал заявление на увольнение. В отношение него возбуждено уголовное дело о взяточничестве. В связи с этим он был уволен из органов.

В апреле 2021 года прокуратура обнаружила у «золотого гаишника» имущество на сумму более 44 миллионов рублей. На незаконно заработанные деньги он купил три офисных помещения, квартиру, загородный дом с земельным участком и два внедорожника. Всё имущество было оформлено на родственников Шайбакова. Надзорное ведомство направило иск в суд.

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Источник: mkset.ru
Фото: МВД по РБ

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